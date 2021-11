ASSE – INFO BUT ! Mercato : Edmilson Correia à Annecy, la décision est prise

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lancé par Claude Puel mais tenu à l'écart du groupe professionnel depuis de longs mois, Edmilson Correia (21 ans) cherche une porte de sortie. Sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2023, l'attaquant guinéen était à l'essai toute cette semaine du côté d'Annecy (National 1) où il espérait se relancer.

Selon nos informations, le club haut-savoyard a donné sa réponse à Edmilson. Ce dernier se serait vu indiquer qu'aucune offre ne lui serait formulée. S'il a plutôt séduit les décideurs annéciens, le jeune Stéphanois ne correspondait finalement au profil d'avant-centre recherché par le club de Romain Spano.

Edmilson Correia va donc se remettre en quête d'une porte de sortie afin de glaner du temps de jeu à un niveau supérieur au championnat de National 3 où évolue la réserve ligérienne.

