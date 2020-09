ASSE – INFO BUT Mercato : Fofana n'est pas le seul Vert à contrarier les plans de Puel

Entreprenante, généreuse, l'ASSE n'a pas volé sa victoire, hier, la première des Verts à Marseille depuis 1979 ! Hamouma et Bouanga ont fait la différence, mais c'est le collectif stéphanois qui a fait forte impression au Vélodrome. Les Verts sont en tête de la L1 et il paraît aujourd'hui inimaginable que ses dirigeants vendent Wesley Fofana, dont Claude Puel a encore mis en avant l'importance et le potentiel hier après la victoire.

Comment les dirigeants pourraient-ils transférer Fofana maintenant ?

Dans ce dossier, le Manager des Verts tient bon. Et il semble tenir le bon bout. Pourquoi l'ASSE vendrait-elle un joueur de 19 ans pour qui le Milan AC proposait 18 M€ il y a un mois, et Leicester 30 M€ à présent ? Sa côte ne pourrait-elle pas monter encore plus haut ? La joie du joueur, natif de Marseille, hier, dans le vestiaire stéphanois, montre qu'il est encore investi, et il serait très surprenant que la direction du club, qui a présenté des comptes positifs sur l'exercice écoulé, en début de semaine, ne suive pas Puel dans son choix de le conserver. Seules ombres au tableau lors de la victoire d'hier : les sorties sur blessures de Mathieu Debuchy et Charles Abi. Ce matin, c'est celle d'Abi qui inquiète le plus du côté de L'Etrat. Le jeune attaquant passera des examens. Son genou a été touché suite à un tacle dangereux de Bouna Sarr. Si Denis Bouanga, Romain Hamouma et Arnaud Nordin brillent en ce début de saison, une indisponibilité d'Abi pourrait inciter Puel à accélérer la venue d'un nouvel attaquant. Celle-ci avait été mise entre parenthèses ces derniers jours, selon nos informations. Une rumeur avait circulé concernant un intérêt pour Valère Germain, en rupture de banc à l'OM, mais aucun contact n'a été établi jusqu'ici avec l'ancien niçois, que Puel connait bien.

Les dossiers Aboubakar et Giannoulis s'enlisent

Vincent Aboubakar (FC Porto), lui, a bien été approché, mais l'ASSE se heurte à la concurrence de Fenerbahce, Besiktas et de Nantes sur ce dossier. De plus, le Camerounais tarde a résilier son contrat avec Porto, et le dossier semble donc s'enliser, tout comme celui qui mène à Dimitrios Giannoulis, le latéral gauche du PAOK. Victorieuse de Benfica, son équipe est toujours en lice en Ligue des champions, et les enchères montent. La tendance, ces derniers jours, était à ne pas recruter, à l'ASSE, Puel fondant de gros espoirs sur Yvann Maçon, de plus en plus à l'aise dans le couloir gauche. Surtout que Miguel Trauco n'est toujours pas parti et que Gabriel Silva, qui ba revenir de blessure, est toujours là lui aussi. Reste que Debuchy s'est blessé hier. Mais avec Maçon et le jeune Aimen Moueffek, auteur d'un baptême du feu encourageant à Marseille, les options semblent plus nombreuses derrière que devant...