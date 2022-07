ASSE - INFO BUT! Mercato : Gourna-Douath s'en va, de nouvelles recrues arrivent !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Hier soir, l'ASSE a signé sa deuxième victoire en deux matches de préparation en s'imposant au Puy (1-0), promu en N1, grâce à un but du jeune Antoine Gauthier (18 ans). Un match auquel Jean-François Soucasse n'a pas assisté. Le président délégué du club forézien est en effet resté à L'Etrat afin de finaliser le transfert de Lucas Gourna-Douath.

Batlles : « On sait qui on va prendre »

Laurent Batlles a indiqué après la rencontre que ce départ devrait relancer le Mercato des Verts... « Lucas, ce n'est pas encore tout à fait finalisé, expliquait-il hier soir. Mais on sait qui on va prendre une fois que ce sera bouclé. On travaille sur plusieurs dossiers. » Selon nos informations, le coach des Verts espère recruter un attaquant, un milieu offensif et un gardien expérimenté.