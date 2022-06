ASSE - INFO BUT ! Mercato : Hamouma a pris sa décision pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Auteur de 2 buts cette saison, Romain Hamouma fait partie des nombreux joueurs qui arrivent en fin de contrat à l'ASSE. L'attaquant de 35 ans avait prolongé d'une saison l'été dernier et cette prolongation est assortie d'une reconversion au club, au sein du staff technique.

Il repousse sa retraite

Mais selon nos informations, l'ancien caennais a décidé de poursuivre sa carrière. Il souhaite en effet repartir pour une saison, prendre encore du plaisir sur le terrain et effectuer une préparation complète, lui qui avait pris le train en marche l'été dernier. Reste à savoir si ce sera à l'ASSE, où il évolue depuis 2012 et où Laurent Batlles souhaite le conserver (le club lui propose une prolongation d'un an), ou ailleurs. Car Hamouma, approché par Lorient l'an dernier, ne laisserait pas insensible certains clubs de L1...

Pour résumer Hamouma va poursuivre sa carrière une saison de plus. Reste à savoir si ce sera à l'ASSE, où le club lui propose une prolongation d'un an, ou ailleurs. Car Hamouma, approché par Lorient l'an dernier, ne laisserait pas insensible certains clubs de L1...

Laurent HESS

Rédacteur