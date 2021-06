ASSE – INFO BUT ! Mercato : il reste un mince espoir de prolongation pour Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Claude Puel avait laissé entendre avant la dernière journée de L1 contre Dijon (0-1) et le départ en vacances qu'un nouveau bail serait proposé par l'ASSE à Romain Hamouma (34 ans), en fin de contrat. « Il est libre de signer où il veut. On va revenir vers lui et il décidera où il veut jouer », avait expliqué le Castrais. Mais depuis, il n'y a eu qu'une prise de contacts téléphonique entre Roland Romeyer et les agents d'Hamouma. Le président du Directoire a évoqué un nouveau bail d'un an, aux conditions salariales actuelles du joueur. Mais ce contact téléphonique est resté sans suite et le clan Hamouma n'a pas reçu la moindre offre écrite.

Après le passage devant la DNCG, peut-être que Puel reviendra vers lui

Approché par Nice, Lorient et des clubs étrangers, l'attaquant reste dans l'expectative. Mais il n'est pas présent à la reprise de l'entraînement des Verts ce lundi et, sans nouvelle de Puel, il s'est désormais fait à l'idée de ne plus porter le maillot vert, lui qui était arrivé à l'ASSE en 2012. Même si, du côté de son entourage, certains pensent encore qu'il est possible que les dirigeants fassent enfin une proposition après leur passage devant la DNCG, prévu ces prochains jours.