ASSE – INFO BUT ! Mercato : un contact de rêve pour Jessy Moulin !

Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Jessy Moulin a encore un an de contrat à l'ASSE mais au même titre que Mathieu Debuchy, Kévin Monnet-Paquet et peut-être Romain Hamouma, en fin de contrat, son avenir pourrait se dessiner loin du Forez.

En effet, selon nos informations, le portier de 35 ans, dont la place de n°1 est fortement menacée par les débuts prometteurs d'Etienne Green (20 ans), a reçu une proposition, ces derniers jours, qui ne devrait pas le laisser insensible.

Un club de MLS le convoite

Cette approche provient en effet d'un club américain, venu aux renseignements sur sa situation et désireux de l'enrôler. Or, Moulin n'avait pas caché, en février, son attirance pour la MLS, sur France Bleu. « Ça me fait rêver, la MLS c’est le rêve américain ! Ça commence à être un championnat incroyable. Après ça reste un rêve, on verra mais Saint-Étienne c’est quand même ma ville et mes couleurs », avait-il confié. A suivre, donc...