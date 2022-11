ASSE - INFO BUT ! Mercato : Krasso a repoussé deux approches

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Jean-Philippe Krasso est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'ASSE. Il a porté le brassard de capitaine lors des deux dernières journées de championnat. Mais son contrat se termine en juin et il ne veut pas prolonger dans le Forez. Une situation qui pourrait inciter les dirigeants à le transférer en janvier plutôt que de le voir partir libre en fin de saison.

Il a écarté deux offres venues de l'Est

Des clubs L1 sont intéressés, mais aussi des clubs étrangers. Une cote dont l'ASSE pourrait profiter pour prendre un petit chèque. L'attaquant, lui, a refusé le Dynamo Kiev, qui lui proposait pourtant une très nette augmentation de son salaire. Et il n'a pas donné suite non plus à l'intérêt d'un club russe. L'Etoile Rouge de Belgrade serait aussi sur les rangs.