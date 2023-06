ASSE - INFO BUT! Mercato : Krasso vers la sortie

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Auteur de 16 buts et 12 passes décisives, Jean-Philippe Krasso s'est révélé cette saison à l'ASSE, lui qui n'avait jamais vraiment eu sa chance chez les Verts jusqu'ici. Présent dans l'équipe type de la saison de L2, le natif de Stuttgart s'était montré assez évasif sur son avenir en marge de la cérémonie. « Je pense que chaque joueur est très ambitieux et a envie de voir jusqu'où son football peut le mener », avait-il confié.

Des propositions en L1 et à l'étranger

Des déclarations qui laissaient penser que Krasso souhaitait voir plus haut et ce devrait être le cas puisqu'il a à nouveau décliné, selon nos informations, la proposition de prolongation transmise par les dirigeants stéphanois. C'est la 3e fois que Krasso repousse un nouveau bail depuis l'été dernier et tout semble indiquer que ce sera la dernière. En interne, on considérerait désormais son départ comme acté. L'attaquant dispose de plusieurs offres, émanant de L1 et de l'étranger, notamment d'Allemagne et de Turquie.

Le match de vendredi soir contre Valenciennes devrait donc être celui des adieux pour lui.