ASSE - INFO BUT! Mercato : l'avenir de Nkounkou se dessine

Auteur de 6 buts et 7 passes décisives avec l'ASSE lors de son prêt, Niels Nkounkou a été la grande révélation du dernier Mercato stéphanois et les Verts ont vite levé son option d'achat. Acheté 2 M€ à Everton, le gaucher ne devrait toutefois pas porter à nouveau le maillot vert.

Les dirigeants lui cherchent un remplaçant

Francfort aurait proposé entre 6 et 7 M€ pour s'attacher ses services, une première offre refusée par le board stéphanois, mais l'international Espoirs veut partir et l'ASSE, selon nos informations, ne le bloquera pas. Alors que le joueur doit reprendre l'entraînement mercredi prochain, ses dirigeants ne devraient pas se montrer trop gourmands et se contenter de réaliser une jolie petite plus value.

Ils se sont déjà mis en quête d'un nouveau joueur à son poste.

