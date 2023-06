ASSE - INFO BUT! Mercato : l'OM pense à Niels Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans une interview au site de la LFP, le mois dernier, Niels Nkounkou (22 ans) était revenu sur son prêt à l'ASSE, sur son début de carrière et son avenir. « J’aimerais me fixer dans un projet, ne plus me retrouver dans l’incertitude tous les étés sans savoir où je vais faire la saison. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part. » Ce quelque part, ce ne sera pas forcément Saint-Etienne. Si l'ASSE s'apprête à lever l'option d'achat du joueur auprès d'Everton (2 M€), Nkounkou pourrait être revendu dans la foulée, avec une petite plus value à la clé pour les Verts.

Sur la short-list de Longoria

Car le joueur est ambitieux, et qu'il aspire à jouer à un autre niveau que la L2. Il devrait en avoir la possibilité puisque sa très belle demi-saison dans le Forez (6 buts, 7 passes décisives) lui vaut certaines convoitises. Selon nos informations, l'OM, où Nkounkou a déjà évolué il y a quelques années, a pris des renseignements dernièrement. A gauche, le Portugais Nuno Tavares, prêté par Arsenal, ne sera pas conservé. Et Nkounkou a montré ses dispositions au poste de piston. Un rôle de doublure pourrait lui être proposé par le club phocéen. Pour le site de la LFP, Nkounkou avait évoqué son passage à l'OM... « J’ai beaucoup appris là-bas. Au début, ça fait tout drôle de s’entraîner avec ceux que tu es habitué à regarder à la TV ! Les Mandanda, Payet, Thauvin ou Amavi jouaient un peu le rôle de grand frère et faisaient vraiment tout leur possible pour nous aider, nous, les jeunes. Je rêvais de suivre l’exemple de Maxime Lopez et Boubacar Kamara qui étaient bien installés dans le groupe pro. On était plusieurs à demander conseil à Maxime et Boubacar sur quoi faire sur le terrain et en dehors parce qu’être professionnel, c’est aussi savoir gérer ce qu’il se passe hors du terrain. L’ambiance du Vélodrome m'a marqué. J’étais jeune et je n’ai malheureusement pas eu la chance de jouer mais rien qu’en faisant les échauffements et en suivant les matchs du banc, c’était quelque chose. »

Une atmosphère que l'international Espoirs pourrait être amené à retrouver si Pablo Longoria décidait d'approfondir la piste.