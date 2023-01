ASSE - INFO BUT ! Mercato : Larsonneur, pourquoi ça coince

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le poste de gardien devrait bouger à l’ASSE sur ce mercato hivernal. Comme But! vous l’a fait savoir il y a quelques semaines, Gautier Larsonneur (25 ans) est la piste privilégiée par les Verts. Si les discussions avaient été amorcées de manière positive entre les différentes parties, le bât blesse puisque Eddy Zdziech a clairement fermé la porte à un départ de son gardien pour l’ASSE ce mois-ci. « Il y a eu des contacts entre nous et Saint-Étienne mais il y a déjà quelques jours. Et honnêtement, Gautier n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes », a en effet affirmé le président du club hennuyer dans La Voix du Nord.

VA demande 2,5 M€. C'est trop pour Soucasse

Selon nos informations, VA demandait 4 M€ il y a un mois au début des discussions. Un tarif que les Nordistes ont revu à la baisse puisqu'ils demandent 2,5 M€ pour libérer l'ancien brestois. Une somme jugée encore trop élevée par Jean-François Soucasse, qui doit composer avec une enveloppe globale de 3 M€ cet hiver (salaire et transferts compris). Or, l'ASSE a déjà dépensé une bonne partie de l'enveloppe en enrôlant Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah...