ASSE - INFO BUT! Mercato : Leautey, pourquoi ça a capoté

Révélée par But !, la piste Antoine Leautey a failli aboutir. Selon nos informations, l'ASSE avait obtenu l'accord du joueur et la direction du club d'Amiens était OK pour transférer son ailier, avec à la clé une indemnité d'1 M€.

Daf a mis son véto, l'ASSE a jeté l'éponge

Mais c'est Omar Daf, l'entraîneur picard, qui a mis son véto. Pour lui, pas question de prendre un élément majeur. Et sa direction s'est pliée à sa demande, Leautey aussi. L'ailier devrait prolonger son contrat ces prochains jours et être réévalué. Le dossier a été abandonné par l'ASSE.

