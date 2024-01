ASSE - INFO BUT! Mercato : les Verts aimeraient se séparer de Charbonnier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après l'arrivée d'Irvin Cardona, prêté sans option d'achat par Augsburg, et le retour de prêt d'Yvann Maçon, le Mercato n'est pas encore clos à l'ASSE. Les dirigeants aimeraient ajuster l'effectif en recrutant un ailier et peut-être aussi un milieu de terrain. Mais ils espèrent aussi se délester de certains éléments.

Dreyer et Rivera également poussés vers la sortie

Victor Lobry et Thomas Monconduit, qui n'entrent plus dans les plans, font partie de la liste des "indésirables", et c'est aussi le cas de Matthieu Dreyer, 3e gardien derrière Gautier Larsonneur et Etienne Green, et de Gaëtan Charbonnier. Alors qu'on pouvait penser que l'arrivée de Cardona pouvait inciter Olivier Dall'Oglio à reformer le duo que Charbonnier et Cardona avait composé à Brest, ce n'est pas le cas. Charbonnier, qui n'a inscrit qu'un but en L2 lors de la première partie de saison, ne serait que le 4e attaquant dans la hiérarchie de l'Alésien derrière Cardona, Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Les chances de voir le vétéran s'en aller à six mois de la fin de son contrat semblent cependant assez minces, et le club ne se fait guère d'illusions non plus pour les autres éléments qu'il aimerait voir partir. A noter encore que, si les Verts espèrent encore convaincre Aïmen Moueffek de prolonger, ils sont ouverts au départ de Maxence Rivera, lui aussi en fin de contrat. Sollicité par des clubs turcs, Mickaël Nadé dispose également d'un bon de sortie. En cas de départ, la venue d'un défenseur central serait envisagée.

Podcast Men's Up Life