ASSE - INFO BUT! Mercato : les Verts cherchent une porte de sortie pour deux recrues de l'été

La liste des joueurs dont l'ASSE souhaite se séparer sur la fin du Mercato, ces prochains jours, comporte depuis peu deux noms de plus : ceux de Lenny Pintor et Jimmy Giraudon. Les deux anciens troyens font partie des gros flops du recrutement estival. Les dirigeants sont ouverts à un prêt ou à un transfert pour ces deux éléments sous contrat jusqu'en 2024.

La porte est aussi ouverte pour Bakayoko

Il en est de même pour Mickaël Nadé, qui intéresse Charlotte, en MLS, et Abdoulaye Bakayoko, deux joueurs qui n'ont pas été retenus dans le groupe qui s'est déplacé à Niort, lundi. Charles Abi est également dans ce cas. Quant à Etienne Green, le club souhaite le prêter pour qu'il se relance, et non le transférer car sa côte est actuellement au plus bas.

En revanche, la position de l'ASSE au sujet de Saidou Sow a changé. Le Guinéen entre à nouveau dans les plans. A son poste, la porte pourrait tout de même s'ouvrir si Nadé et/ou Bakayoko venaient à ne pas trouver preneur. Enfin, l'ASSE est prête à libérer Sergi Palencia et Gabriel Silva de leurs six derniers mois de contrat.