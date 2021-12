ASSE - INFO BUT ! Mercato : les Verts ciblent Mateta et pensent à Mangala

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Bons derniers de L1, les Verts ont un besoin impératif de renforts. Et Pascal Dupraz l'a expliqué après la défaite concédée hier contre Nantes (0-1) : il veut faire vite... « Le Mercato sera important. On a déjà défini les manques avant mon arrivée. On a ciblé. Il faut se dépêcher. Il faudra bien se renforcer », a soutenu le Savoyard.

Une enveloppe de 200 000 € mensuels pour recruter 4 joueurs

Selon nos informations, le club forézien dispose de moyens limités pour faire son marché. Il ne pourra faire que des prêts ou recruter des joueurs libres, avec une enveloppe de 200 000 € mensuels pour recruter 4 joueurs. Après Joris Gnagnon, qui signera son contrat le 1er janvier, Bakary Sako (33 ans) pourrait lui aussi faire une pige de six mois. L'ancien international malien, sans club depuis son départ de Chypre cet été, a fait bonne impression à Dupraz, à l'entraînement.

En attaque, Jean-Philippe Mateta, prêté à Crystal Palace par Mayence, est une priorité, mais son salaire pose problème. Les dirigeants stéphanois auront besoin d'une contribution du club de l'ancien lyonnais pour obtenir son prêt. Avec les départs de Wahbi Khazri et Denis Bouanga à la CAN, et le possible départ d'Ignacio Ramirez, lassé de ne pas joué et écarté par Dupraz contre Nantes, les Verts tablent sur le recrutement de deux attaquants. Mais l'arrivée d'un autre renfort défensif est aussi envisagée et un nom se dégagerait, celui d'Eliaquim Mangala. Passé par Porto, Manchester City et Everton l'ancien international (8 sélections) est libre depuis son départ de Valence cet été.

A 30 ans, il serait intéressé par le challenge stéphanois et n'en ferait pas forcément une question d'argent. A suivre, donc...

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

SPÉCIAL MERCATO ! 💰

Tour d’horizon des noms ayant déjà filtré !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/DPV1apurmA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 22, 2021