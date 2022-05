ASSE - INFO BUT ! Mercato : les Verts et l'OM ne sont pas seuls sur Faouzi Ghoulam

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Selon Mohamed Toubache-Ter, Loïc Perrin verrait d'un bon œil un retour dans le Forez de Faouzi Ghoulam. L'international algérien est en fin de contrat. Opéré deux fois des croisés ces dernières saisons, il n'a disputé que 16 matches avec Naples. L'OM serait également sur le coup. A 31 ans, le latéral gauche, dont la famille vit toujours à Saint-Etienne, compte 37 sélections avec les Fennecs (5 buts). Il évolue à Naples depuis janvier 2014. Si Ghoulam n'a laissé que de bons souvenirs chez les Verts, et s'il serait assurément un renfort de choix, difficile d'imaginer un retour au bercail cet été, surtout si les Verts venaient à échouer en barrages et à descendre en L2...

Des pistes en Italie, en Espagne et en Turquie

Selon nos informations, un contact a bien eu lieu mais il ne devrait pas y avoir de suites. Après 8 ans et demi à Naples, Ghoulam portait le brassard de capitaine lors de son match d'adieu hier à La Spezia (3-0). Son club a voulu le récompenser de sa fidélité. L'avenir du latéral, qui comptait parmi les plus gros salaires du Napoli, pourrait toujours se situer en Italie où un club qualifié pour l'Europe la saison prochaine lui fait les yeux doux. Ghoulam est aussi sollicité en Espagne et en Turquie notamment. Une forte concurrence pour l'OM, donc.

Laurent HESS

Rédacteur