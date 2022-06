ASSE - INFO BUT ! Mercato : les Verts ont reçu une première offre pour Maçon

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Si les dirigeants de l'ASSE attendent toujours que la Bolt Football Holding de David Blitzer formule une première offre de rachat, Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) travaille lui sur un sujet beaucoup plus terre à terre à cette période de l'année : le Mercato.

En discussions avec plusieurs joueurs libres pour renforcer l'équipe avant la reprise le 27 juin prochain, l'ancien défenseur doit également trancher, en compagnie de Jean-François Soucasse (président délégué), Samuel Rustem (directeur général) et Laurent Batlles (entraîneur) sur les offres qu'il reçoit concernant les joueurs sous contrat.

Yvann Maçon a une proposition pour quitter l'ASSE

Selon nos informations, l'ASSE tiendrait une première proposition pour l'un de ses joueurs sous contrat. Et il ne s'agit ni de Lucas Gourna-Douath, ni de Denis Bouanga, ni de Mahdi Camara, les joueurs les plus bankables de l'effectif. Cette proposition concerne le latéral droit Yvann Maçon (23 ans) et l'identité du club concerné ainsi que le montant de l'offre n'ont pas filtré.

Les décideurs ligériens devront quand même trancher concernant l'ancien Dunkerquois, sous contrat jusqu'en juin 2025 et qui sort d'une saison compliquée en Ligue 1 (26 apparitions).

L'ASSE attaqué sur Maçon L'ASSE a reçu une première offre concernant l'un de ses joueurs sous contrat... Et il s'agit du latéral droit Yvann Maçon. La direction ligérienne n'a pas encore statué sur la suite à donner à cette proposition.

Laurent HESS

Rédacteur