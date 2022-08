ASSE – INFO BUT ! Mercato : les Verts pensent à Gaëtan Charbonnier

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec Lenny Pintor, l'ASSE a signé hier sa 6e recrue de l'été, mais le club forézien n'a toujours pas recruté l'attaquant qui fait cruellement défaut à Laurent Batlles. Jean-Philippe Krasso est le seul vrai numéro 9 de l'effectif, avec Charles Abi pour seule autre option, et les Verts tardent à trouver chaussure à leurs pieds. Batlles a défini le profil de l'attaquant souhaité : il cherche en priorité un joueur capable de prendre la profondeur, qui va vite.

Auxerre pourrait ouvrir la porte en cas d'arrivées

Un profil qui ne correspond pas vraiment à Adrian Grbic, que Lorient est OK pour prêté. Pintor pourrait être utilisé dans ce registre en attendant que le dossier se débloque. Et selon nos informations, un autre profil plait, chez les Verts. Celui de Gaëtan Charbonnier. L'Auxerrois n'a pas les caractéristiques souhaitées par Batlles pour accompagner Krasso, mais son expérience, son leadership et ses qualités techniques ne laissent pas insensible, à l'ASSE. Qui pourrait se positionner si Auxerre renouvelle son secteur offensif. Ce qui en prend le chemin avec l'arrivée de Nuno Da Costa (Nottingham) et les intérêts prononcés du club bourguignon pour Mbaye Niang (Bordeaux) et Aliou Badji (Amiens). A 33 ans, Charbonnier a inscrit 17 buts la saison dernière en L2 (7 passes décisives).