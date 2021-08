ASSE – INFO BUT ! Mercato : les Verts poussent pour un nouveau buteur, un club étranger se positionne sur Charles Abi

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

On le sait depuis le début de l'été : Claude Puel a deux priorités pour l'ASSE. Le manager des Verts souhaite recruter un défenseur central et un avant-centre. Pour ces deux postes, il veut de la rapidité, et un minimum d'expérience. Mais les difficultés financières de l'ASSE limitent la marge de manœuvre et Puel ne veut pas recruter pour recruter. Il écarte de nombreuses pistes, en espérant une ou deux bonnes opportunités de dernière minute.

Nadé a convaincu, priorité à l'attaquant

Et la priorité va maintenant clairement à un avant-centre. Car derrière, le jeune Mickaël Nadé a encore marqué des points contre Lorient (1-1) après une bonne campagne de matches amicaux. L'ASSE veut le prolonger. Et le match face aux Merlus a aussi mis en évidence les lacunes offensives des Verts, avec un Charles Abi transparent. L'ancien vainqueur de la Gambardella, sollicité depuis quelques jours par Anderlecht, tarde à s'imposer. Dans une équipe stéphanoise en difficulté depuis la saison passée face aux défenses regroupées, l'arrivée d'un « ouvre boîte » est de plus en plus envisagée. Les profils de plusieurs joueurs d'expérience sont actuellement à l'étude.