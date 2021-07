ASSE - INFO BUT! Mercato : Les Verts s'intéressent à un international bulgare

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

C'était au mois de juin dernier. Lorsque l'équipe de France, en match amical, affrontait la Bulgarie au Stade de France avec une victoire nette, 3-0. Dans les rangs bulgares, un certain Ilian Iliev, fils d'un ancien international bulgare portant le même nom, et qui évolue à l'heure actuelle au sein du club de Cherno More Varna.

Agé de 21 ans, il en aura 22 au mois d'août prochain, ce gaucher figure dans les petits papiers de la cellule recrutement de l'ASSE depuis plusieurs jours. Son tarif, et en dépit qu'il soit encore sous contrat, ne fait pas figure d'obstacle pour les dirigeants stéphanois : 600 000 euros. Idem pour le salaire.

Précision : le Bulgare est également suivi par deux clubs portugais. Reste à savoir si l'ASSE, au milieu de terrain, concentre ses efforts sur Zinédine Ferhat (Nîmes Olympique) ou va tenter la carte jeune inconnu, comme Claude Puel a su le faire il y a quelques mois avec le Camerounais Yvan Neyou.