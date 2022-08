ASSE - INFO BUT ! Mercato : les Verts sont passés à côté de deux gros coups pour Aouchiche !

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Hormis les joueurs prêtés (Modeste, Ramirez, Retsos, Cissé), et les arrivées à moindre coût d'Yvann Maçon et Yvan Neyou (800 000 € à eux deux), l'ASSE n'aura sorti le chéquier que pour un seul joueur sous l'ère Claude Puel : Adil Aouchiche. Pour une prime à la signature de 4 M€. Une décision pour laquelle la direction continue de se mordre les doigts, deux ans plus tard...

Puel l'avait préféré à Le Fée et Kudus

Selon nos informations, la cellule de recrutement, alors dirigée par David Wantier, avait proposé deux joueurs correspondant au profil de meneur de jeu souhaité par Puel : Enzo Le Fée et Mohammed Kudus. Wantier penchait pour Kudus (22 ans), l'international ghanéen, repéré au Danemark, à Nordsjaelland. Depuis, le joueur a rejoint l'Ajax Amsterdam et il est évalué à 10 M€ par Transfermarkt. Le Fée (22 ans), lui, est toujours à Lorient. Devenu international Espoirs, il est évalué à 6 M€ et figure dans le viseur de plusieurs top clubs de L1. Mais c'est donc vers Aouchiche que Puel avait tenu à jeter son dévolu, l'ancien monégasque voyant un « futur joueur de Ligue des champions » en le jeune parisien.