ASSE - INFO BUT ! Mercato : Mangala attendu, Mateta toujours espéré... et Beric en salle d'attente !

Pascal Dupraz ne s'en cache pas : après les arrivées de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, le successeur de Claude Puel compte encore recruter trois joueurs. Les postes sont ciblés : l'ASSE cherche un avant-centre, un défenseur central et un latéral droit.Pour le défenseur central, un dossier, évoqué dans nos colonnes depuis trois semaines, est bien avancé. Il concerne Eliaquim Mangala. Libre, l'ancien international est attendu sous peu pour signer un contrat de six mois. L'autre dossier prioritaire est celui de l'attaquant. Etudiée, la piste Serhou Guirassy (Rennes) s'est refermée hier dans la foulée du doublé du joueur contre Bordeaux (6-0).

Mateta est OK pour venir, Beric aussi

La priorité reste la même, elle se nomme Jean-Philippe Mateta. Mais l'ancien lyonnais, qui est OK pour relever le challenge, s'est lui aussi relancé à Crystal Palace, en profitant des départs à la CAN pour retrouver du temps de jeu et inscrire deux buts, contre Norwich et Millwall. Pour autant, la porte reste entrouverte. Palace est prêt à libérer Mateta à condition de finaliser l'arrivée d'un joueur d'Arsenal... que les Gunners sont disposés à céder si eux-mêmes parviennent à renforcer leur attaque. Pas simple. Cela incite donc les dirigeants stéphanois à étudier d'autres pistes.

Robert Beric, libre après avoir inscrit 20 buts en deux saisons de MLS à Chicago, est une possibilité. Le Slovène vient de refuser de rejoindre Kansas City, qui l'avait drafté. Il privilégie un retour en Europe et est intéressé par un retour dans le Forez pour aider l'ASSE à se maintenir. Il l'a d'ailleurs fait savoir aux dirigeants stéphanois. Dupraz axe ses efforts sur la venue d'un n°9 plus mobile, mais la porte ne serait pas complètement fermée et pourrait s'ouvrir sur la fin du marché, si le Slovène ne signe pas ailleurs avant, évidemment... Surtout que les moyens financiers et la dernière place des Verts en L1 représentent des freins importants pour plusieurs autres dossiers.

E. #Mangala est actuellement à Miami. L’#ASSE l’attend en début de semaine et espère envoyer le contrat signé à la LFP d’ici mercredi, pour pouvoir être disponible vendredi pour #OLASSE.



▶️ Peut évoluer aux 2 postes en DC.

▶️ Rentre dans l’enveloppe salariale de 100k €/mois. pic.twitter.com/W0LiKJ1qRl — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 16, 2022