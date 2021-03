ASSE – INFO BUT ! Mercato : Moueffek plait à un nouveau cador anglais

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au RC Lens

Selon France Football, Aimen Moueffek, le jeune milieu de l'ASSE, est convoité par plusieurs clubs européens dont deux de première moitié de tableau de Bundesliga. « Saint-Étienne va avoir du mal à conserver Aïmen Moueffek. À un peu plus d’un an de la fin de son contrat, il est courtisé par des clubs allemands (M’Gladbach, Leverkusen), belge (Anderlecht) et autrichien (Salszbourg) », a écrit le média, mardi dernier.

Selon nos informations, Naples s'intéresse également au joueur, qui a aussi des touches en Angleterre, notamment du côté de Wolverhampton. Européens l'an dernier, les Wolves possèdent de sérieux arguments, eux qui s'appuient sur le soutien de Jorge Mendes, le puissant agent portugais.

L'ASSE veut le prolonger mais il s'interroge

Moueffek est sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2022 et les dirigeants souhaiteraient le prolonger. Un nouveau bail de trois ans, soit jusqu'en 2025, lui a déjà été proposé. Mais le jeune milieu (19 ans), s'interrogerait, son entourage aussi, notamment par rapport à son temps de jeu depuis le début de la saison. Un dossier sensible, tout comme celui d'Arnaud Nordin, qui hésite lui aussi à prolonger alors que son contrat prend également fin en juin 2022.