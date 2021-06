ASSE – INFO BUT ! Mercato : Nice, Lorient, Strasbourg... la vérité sur les contacts de Romain Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

De source proche du joueur, Romain Hamouma n'a toujours pas reçu de proposition écrite pour prolonger son contrat à l'ASSE. Alors que Claude Puel avait expliqué il y a quinze jours que l'ancien caennais recevrait une proposition du club, l'attaquant reste dans l'attente. Depuis le dernier match de la saison contre Dijon (0-1), si une prolongation d'un an aux mêmes conditions salariales a bien été évoquée, au téléphone, celle-ci est restée sans suites.

Nice s'est renseigné et il plaît à Stéphan

Approché par plusieurs clubs français et étrangers, notamment Nice, Hamouma semble donc bien parti pour quitter l'ASSE, neuf ans après son arrivée. Ce vendredi, l'intérêt de Lorient et de Strasbourg est aussi évoqué. Mais Hamouma, qui était dans le viseur des Merlus l'été dernier, n'a plus été approché par le club breton, depuis. Et s'il plait effectivement à Julien Stéphan, le RC Strasbourg n'est pas venu aux nouvelles pour l'instant. Contrairement à Nice et à un club étranger.