ASSE – INFO BUT ! Mercato : Puel a tranché pour l'avenir de Trauco

Miguel Trauco a fait son retour à l'entraînement, à l'ASSE, la semaine dernière, après avoir participé à la Copa America en juin et en juillet. Trop court pour jouer contre Lorient (1-1), le Péruvien a repris du rythme mercredi en réserve contre Chamalière et il postule à un retour dans le groupe dimanche à Lens.

A un an du terme de son contrat, l'ancien joueur de Flamengo a été annoncé à Trabzonspor au début de l'été. Une piste que nous avions démentie. Si Gabriel Silva a une touche avec un club turc, Trauco, lui, est dans le viseur du PAOK Salonique. Mais selon nos informations, l'ASSE n'envisage pas son départ. Le latéral gauche devrait honorer sa dernière année de contrat, quitte à partir libre en fin de saison. Tel est en tout cas le scénario envisagé par Claude Puel aujourd'hui.

Trauco devrait rester à l'ASSE

Même s'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et qu'une prolongation n'est pas envisagée, Miguel Trauco devrait rester à l'ASSE cette saison. Claude Puel compte sur le Péruvien. Le PAOK Salonique le suit mais un départ n'est pas envisagé.