ASSE – INFO BUT ! Mercato : Puel aimerait au moins deux renforts, mais...

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Wajdi Kechrida (25 ans), le défenseur tunisien de l'ES Sahel, en fin de contrat, est attendu chez les Verts. Annoncée depuis des semaines, son arrivée était programmée après les matches disputés jusqu'au milieu de semaine dernière par les Aigles de Carthage. Mais alors que tout était réglé depuis plusieurs semaines, selon l'entourage du joueur, l'ASSE devait faire face à la concurrence du club turc de Yeni Malatyaspor sur ce dossier. Avec Kechrida, Claude Puel remplacerait Mathieu Debuchy, laissé libre, tout comme Kévin Monnet-Paquet et sans doute Romain Hamouma, puisque le club n'a formulé aucune offre écrite à l'ancien caennais, malgré les promesses.

L'ASSE ne donnera pas plus de 100 000 € de salaire

Même si les dirigeants vont annoncer un résultat positif pour l'exercice 2020-21, l'heure reste aux économies et l'ASSE va tenter d'alléger encore sa masse salariale. Dans cette optique, des joueurs comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, qui intéresserait Angers, et Timothée Kolodziejczak, ses trois plus gros salaires, ne seront pas retenus en cas de proposition. Il leur reste un an de contrat, tout comme de nombreux éléments dont Arnaud Nordin et Miguel Trauco, dont la situation contractuelle devrait inciter le club à étudier les offres, également. Désireux de prêter certains jeunes, comme Bilal Benkhedim et Edmilson Correia, Puel a fixé ses priorités : il veut recruter un défenseur central, au profil rapide, et un avant-centre. Mais le Castrais ne fera pas de folies. Jean-Luc Buisine et lui jouent d'ailleurs cartes sur tables avec les agents qui leur proposent des joueurs, en leur disant que l'ASSE n'ira pas jusqu'à plus de 60 000 € mensuels pour le défenseur, et à plus de 100 000 € pour l'attaquant.

Ce qui réduit forcément les possibilités. A l'affut de bons coups, l'ASSE s'est notamment renseignée pour un prêt d'Andreaw Gravillon, le défenseur de l'Inter Milan, prêté à Lorient en 2020-21. Autre élément intériste qui plairait à Claude Puel : Lucien Agoumé, le milieu de terrain français (19 ans). Prêté à La Spezia cette saison, l'ancien sochalien a disputé 13 matches de Serie A. Un nouveau prêt pourrait se profiler mais l'Inter vient tout de même de verrouiller son joueur, prolongé son contrat jusqu'en juin 2024.