ASSE – INFO BUT ! Mercato : Puel scelle l'avenir d'un de ses anciens bannis

A nouveau titularisé hier, Miguel Trauco a livré un bon match à Monaco, avec l'ASSE. C'est le cas depuis que le Péruvien a été sorti du placard par Claude Puel. Après une fin de saison dernière délicate et un été où il avait été poussé vers le départ, en vain, l'ancien joueur de Flamengo donne satisfaction. « Il a fait des progrès sur l'aspect défensif », avait expliqué Puel fin novembre. Depuis, Trauco a confirmé. Et il en recueille les fruits.

Trauco a gagné sa place

Selon nos informations, il n'est plus question d'un départ. Ni de recruter un joueur à son poste. Puel a en effet demandé à Jean-Luc Buisine et à la cellule de recrutement de ne plus rechercher un latéral gauche, afin de concentrer les recherches sur deux postes, exclusivement : un défenseur central et un avant-centre. Ce qui montre bien que Trauco a gagné sa place chez les Verts. Où Yvann Maçon ne devrait pas rejouer de la saison. Et où Gabriel Silva, décevant les rares fois où il a été en mesure de jouer, lui qui passe le plus clair de son temps à l'infirmerie depuis des mois, ne sera pas retenu. Le Brésilien avait prolongé il y a un an et demi, jusqu'en juin 2023.