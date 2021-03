ASSE – INFO BUT ! Mercato : Puel veut acter une prolongation surprenante

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Ce n'est pas un scoop : des discussions ont été engagées par l'ASSE pour les prolongations de Lucas Gourna-Douath (2023), Aimen Moueffek (2022) et Arnaud Nordin (2022). Mais les trois joueurs attendraient d'y voir plus clair sur la situation sportive et financière du club avant de s'engager sur la durée, et leurs demandes salariales seraient pour l'heure un peu trop élevées aux yeux des dirigeants.

Neyou a déjà signé un nouveau contrat en novembre

Selon nos informations, l'ASSE envisage aussi de prolonger à nouveau Yvan Neyou, après avoir levé l'option d'achat de l'ancien joueur de Braga dès le début de l'hiver et lui avoir fait signer un contrat qui le lie au club jusqu'en juin 2024. Conseillé par Tom Calvet, gendre et agent de Claude Puel, le milieu de terrain de 24 ans avait réalisé un excellent début de saison, avant de marquer le pas... depuis que les Verts ont levé son option d'achat, freiné par plusieurs blessures. Cette volonté de prolonger le joueur s'expliquerait par le fait qu'il ait conservé un salaire peu en rapport à son statut, très loin des plus gros salaires de l'effectif stéphanois.