ASSE - INFO BUT! Mercato : retournement de situation pour Yvann Maçon !

Malgré 3 buts en L2, Yvann Maçon (24 ans) n'avait pas réussi à convaincre Laurent Batlles en début de saison à l'ASSE. Poussé vers la sortie, le Guadeloupéen a pris la direction du Paris FC cet été, en prêt, et il en avait profité pour régler ses comptes avec les Verts. « On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter l’ASSE. Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne », avait-il expliqué dans Le Parisien.

Le Paris FC ne devrait pas le retenir

Des déclarations qui font qu'on ne voit pas trop comment le joueur, sous contrat jusqu'en 2024, pourrait reporter le maillot de l’ASSE, où il s'était pris de becs avec un membre influent des Magic Fans. Une porte de sortie semblait pouvoir mener du côté du Paris FC. Il se disait que le club de la capitale souhaitait conserver le joueur. Mais ce ne serait plus vraiment la tendance....