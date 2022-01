ASSE - INFO BUT ! Mercato : Robert Beric attend toujours le feu vert

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Robert Beric, libre après avoir inscrit 20 buts en deux saisons de MLS à Chicago, vient de refuser de rejoindre Kansas City, qui l'avait drafté. Le Slovène privilégie un retour en Europe et est intéressé par un retour dans le Forez pour aider l'ASSE à se maintenir, comme révélé par notre site lundi dernier. Il l'a fait savoir aux dirigeants stéphanois.

Il reste sans nouvelles du club

Si Pascal Dupraz axe ses efforts sur la venue d'un n°9 plus mobile, la porte n'est pas complètement fermée. Un retour de Beric pourrait prendre forme si l'ASSE venait (enfin) à enrôler son n°9 idoine. Beric pourrait alors venir en complément, à condition bien sûr qu'il ne s'engage pas avec un autre club d'ici là. Mais pour l'heure, l'attaquant slovène n'a pas eu de nouvelles des dirigeants. Ni lui ni son agent. Son retour est donc encore loin de prendre forme, et encore plus d'être acté.