ASSE - INFO BUT! Mercato : Romeyer a sorti le chéquier pour Larsonneur, Green en stand-by

Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Gautier Larsonneur devrait bel et bien signer à l’ASSE ces prochaines heures, comme l’a fait savoir Mohamed Toubache-Ter en fin de matinée. Selon nos informations, le portier de 25 ans devrait parapher un contrat de deux ans et demi et coûterait 2,5 millions d’euros (plus un million de bonus).

Cet effort financier montrerait que Roland Romeyer a sorti le chéquier afin d’éviter de revivre les mésaventures du dernier mercato hivernal raté de l'ASSE.

Autre détail de l’opération Larsonneur : Etienne Green a été proposé par l’ASSE au club hennuyer, qui étudie actuellement la possibilité de récupérer le gardien des Verts dans la transaction. Le FC Lorient, qui suit Ivo Grbic, est également sur le coup.

(Avec BA)