ASSE – INFO BUT Mercato : Saliba a fait son choix pour cet hiver

William Saliba n'a toujours pas joué avec l'équipe première d'Arsenal cette saison. Non inscrit par Mikel Arteta sur la liste UEFA pour la campagne de Ligue Europa, le défenseur formé à l'ASSE s'est fait expulser ce week-end avec la réserve des Gunners, face à Wimbledon (0-3), suite à un tacle jugé dangereux, après une glissade. Et malgré la 15e place du club londonien, son coach continue de faire sans lui.

Une situation qui, forcément, l'amène à reconsidérer son avenir. En octobre déjà, le joueur avait failli revenir à Saint-Etienne pour un second prêt. Les discussions, menées depuis les bureaux parisiens de Bernard Caiazzo, en présence du joueur et de son agent, avaient échoué, faute de temps. Mais les deux parties avaient convenu de renouveler l'opération si le natif de Bondy restait en marge des choix d'Arteta. Ce qui est toujours le cas.

Il est toujours très attaché aux Verts

Pendant l'automne, un prêt vers des clubs de Championship (Brentford notamment) avait été évoqué, et Arsenal verrait d'un bon œil que Saliba reste en Angleterre lors de la deuxième partie de saison. Mais c'est bien à l'ASSE que l'ancien pensionnaire du centre de formation veut revenir, plus que tout, lui qui avait été très déçu de ne pas être libéré par Arsenal pour disputer la finale de Coupe de France contre le PSG (0-1) en juillet dernier. Et qui se sent comme un lion en cage, actuellement, à Londres, comme il l'a laissé entendre hier dans une discussion sur les réseaux sociaux avec Nicolas Pepe et Matteo Guendouzi. « Répondant à Pepe, Saliba, évoquant Guendouzi, prêté au Hertha Berlin et placardisé précédemment par le magique Arteta, a envoyé le message non équivoque suivant : "Hahaha, j'envoie des encouragements à mon frère qui a été enfermé comme moi" », révèle en effet le site Poteaux Carrés, ce lundi... En octobre, Saliba était prêt à baisser son salaire à 100 000 € mensuels pour revenir à « Sainté ». Une preuve de son attachement au maillot vert.