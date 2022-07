ASSE - INFO BUT ! Mercato : Tardieu et Cafaro, c'est dans les tuyaux

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec le transfert de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg, qui va faire entrer 13 M€ dans ses caisses, l'ASSE va pouvoir se renforcer. Les arrivées de Florian Tardieu et Mathieu Cafaro font désormais figure de priorités, selon nos informations. Les dirigeants s'activent pour finaliser les deux milieux de terrain. Tardieu souhaite rejoindre Batlles chez les Verts et Cafaro est indésirable à Liège, ce qui facilite les discussions, plus simples avec le Standard qu'avec Troyes.

Des renforts offensifs également espérés

Batlles attend aussi l'arrivée de joueurs offensifs, l'attaque étant le secteur le plus démuni depuis les nombreux départs (Hamouma, Nordin, Khazri, Crivelli). Un gardien d'expérience est également attendu pour épauler Etienne Green. Et des départs pourraient également animer ces prochains jours, au sein d'un effectif où plusieurs jeunes ont marqué des points depuis le début de la préparation, à commencer par Antoine Gauthier et Louis Mouton.