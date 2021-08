ASSE – INFO BUT ! Mercato : toujours pas d'attaquant en vue, Krasso et Abi devraient rester

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Alors que les chances de voir débarquer un nouvel attaquant en plus du jeune Ivoirien Stéphane Sagny (actuellement à l'essai) sont minces, l'ASSE devrait continuer à jouer la sécurité concernant les joueurs actuellement au club.

Abi ce sera non, Krasso en salle d'attente

Sollicité par Guingamp et d'autres formations de Ligue 2 pour un prêt selon le Télégramme, Charles Abi va rester dans le Forez selon nos informations. Apprécié de Claude Puel qui lui redonnera sa chance quand il sera revenu à 100% physiquement après sa préparation tronquée (Covid), Abi ne figurait pas dans la liste des joueurs disponibles pour un prêt ou un transfert.

Jean-Philippe Krasso, lui, y figurait bel et bien et son entourage a encore l'espoir que la porte s'ouvre d'ici à ce soir minuit. Toujours selon nos sources, l'ancien Spinalien et Manceau a toujours porte fermée pour rejoindre Dunkerque. D'autres clubs que la formation nordiste sont sur les rangs. L'ASSE pourrait se laisser jusqu'au 7 septembre pour trancher son cas alors que le marché turc est encore ouvert et que quelques clubs locaux se sont renseignés.

Germain ne viendra pas

Par ailleurs, et comme attendu, Valère Germain (libre, 31 ans) – dont le nom n'a réellement fuité que ces derniers jours pour servir l'intérêt de ses négociations avec le club héraultais – va signer à Montpellier. Comme nous vous l'indiquions dimanche, Claude Puel avait de toute façon refusé de recruter son ancien attaquant, jugeant que son profil ne correspondait pas à ce qu'il recherchait pour l'ASSE.