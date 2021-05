ASSE – INFO BUT ! Mercato : toujours pas d'offre écrite de prolongation pour Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

« Il est libre de s'engager avec le club de choix. On lui fera une proposition et il choisira » : voilà ce qu'avait indiqué Claude Puel il y a deux vendredis, avant le dernier match de la saison de l'ASSE, face à Dijon (0-1).

Certains médias indiquent que l'attaquant, en fin de contrat, a reçu et décliné une proposition basée sur un contrat d'un an aux mêmes conditions salariales. Mais du côté du joueur on est formel : si le club a bien repris contact, la semaine dernière, aucune offre écrite n'a été adressée par l'ASSE ces derniers jours, comme l'indiquent également nos confrères du Progrès. Les précédents échanges, à l'automne dernier, étaient restés sans suites. En sera-t-il de même cette intersaison ?