ASSE - INFO BUT ! Mercato : un gardien, la priorité de l'hiver pour Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'ASSE avait enregistré près de 30 départs dans son effectif professionnel l'été dernier, et recruté 12 joueurs, en comptant le jeune Anas Namri, dans un premier temps prévu pour renforcer la réserve. Mais ce grand remue ménage se révèle aujourd'hui catastrophique puisque l'ASSE est 20e de L2. Et pour éviter une deuxième relégation consécutive, il faut s'attendre à d'autres mouvements massifs cet hiver. C'est en tout cas ce que programme le board stéphanois.

Batlles veut encore dégraisser

Dans le sens des départs, au fil des contre performances, certains éléments sont devenus indésirables. Pour des soucis de comportements aussi, ou de contrats. Ainsi, Yvann Maçon va prendre la direction du Paris FC, en prêt. Etienne Green ne devrait pas être retenu non plus en cas de proposition. Idem pour Charles Abi, Saidou Sow, Sergi Palencia, Gabriel Silva, voire Mickaël Nadé. Tous devront se trouver une porte de sortie en janvier s'ils ne veulent pas prendre le risque de passer le restant de la saison sur le banc ou en tribune. Car dans l'autre sens, des arrivées sont programmées.

Gallon, ça va se discuter

Et selon nos informations, la priorité de Batlles est de recruter un nouveau gardien titulaire. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, comme celles des Roumains Ionut Radu (Inter Milan, 25 ans) et Florin Niță (35 ans, Sparta Prague). Mais Batlles a dans son viseur un portier qu'il connait beaucoup mieux en la personne de Gauthier Gallon. Sous contrat à Troyes jusqu’en juin 2024, Gallon (29 ans) avait été champion de L2 sous ses ordres à l'ESTAC où il vient de vivre une première partie de saison délicate, Bruno Irles le relégant sur le banc avant d'être limogé. Difficile de savoir quelle sera la situation de Gallon dans l’Aube avec la nomination du nouveau coach australien Patrick Kisnorbo, mais l'ASSE doit affronter l'ESTAC en amical le samedi 17 décembre et la rencontre devrait être une bonne occasion pour Batlles de sonder son ancien club. Quatre ou cinq autres arrivées sont également envisagées, notamment celles d'un piston, voire deux, d'un milieu défensif et d'un attaquant. Le nom d'Amine Boutrah, le jeune attaquant de Concarneau, est évoqué, mais l'heure n'est pas vraiment aux paris et les Verts voudraient surtout attirer des joueurs expérimentés, capables de changer le visage de l'équipe et d'apporter plus de caractère, de leadership. A l'instar de Faouzi Ghoulam, intégré au groupe à l'entraînement.

Romeyer prêt à mettre les moyens

La mission s'annonce compliquée. Pas simple de trouver de vrais renforts en hiver, l'ASSE a pu en témoigner ces dernières saisons. Et il sera d'autant plus difficile d'attirer des joueurs compte tenu de la situation sportive du club, des incertitudes qui planent sur son avenir et sur celui de Batlles, fragilisé par la première partie de saison. De son côté, Roland Romeyer répète à qui veut l'entendre qu'il a pris conscience de l'urgence de la situation et que pour y remédier, il est prêt à sortir le chéquier. Un discours qui avait déjà été le sien il y a un an après la départ de Claude Puel, mais qui n'avait pas vraiment été suivi d'effets malgré l'arrivée de 7 joueurs en janvier. Des joueurs prêtés, en difficulté ou hors de forme... Il faudra être beaucoup plus judicieux cet hiver pour sortir l'ASSE de l'ornière...