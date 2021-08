ASSE – INFO BUT ! Mercato : un jeune prolongé cet été prêt à faire ses valises

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'ASSE prolonge de nombreux jeunes depuis le début de l'été et certaines prolongations ont pu surprendre. On pense à celle d'Edmilson Correia, qui n'a plus joué en équipe première depuis un an et demi, et à celle de Marvin Tshibuabua, peu à son affaire lorsqu'il a eu un peu de temps de jeu.

L'ancien vainqueur de la Gambardella, en 2019, a encore été fort peu convaincant lors de la préparation estivale, au contraire de Mickaël Nadé. Un Nadé que l'ASSE tente actuellement de prolonger, et qui a débuté la saison comme titulaire face à Lorient (1-1). Tshibuabua, lui, n'entre pas vraiment dans les plans. L'imposant défenseur est barré par la concurrence et selon nos informations, l'ASSE lui cherche un nouveau point de chute, en prêt, afin de lui éviter de passer la saison en N3.

