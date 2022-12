ASSE - INFO BUT! Mercato : un nouveau club frappe à la porte pour Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Jean-Philippe Krasso partira-t-il de l'ASSE dès cet hiver ? La question peut se poser puisque l'attaquant n'a plus que six mois de contrat. Mais le joueur s'oriente vers un départ en fin de saison, libre, lui qui a écarté une proposition de prolongation. Et c'est aussi le souhait de l'ASSE, qui se dit que le joueur peutr encore rendre de précieux services.

Selon nos informations, après avoir repoussé des propositions du Dynamo Kiev et de l'Etoile Rouge de Belgrade, Krasso (25 ans) est depuis peu dans le viseur d'un des quatre grands club turcs, qui lui propose un salaire quatre fois supérieur à son salaire actuel. Selon certaines sources, Anderlecht se serait également positionné pour enrôler l'international ivoirien. Mais dans ses plans, ce dernier se voit donc plutôt rester dans le Forez jusqu'à la fin de la saison.