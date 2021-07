ASSE – INFO BUT ! Mercato : un recalé de Puel a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Présent lors du premier match de préparation de l'ASSE contre Le Puy, Bilal Benkhedim était absent lors des deux suivants, face à Bourg-Péronnas et Grenoble. Le jeune milieu offensif souffrirait d'une blessure musculaire, aux quadriceps.

Selon nos informations, Benkhedim (20 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022 et que l'ASSE souhaitait prolonger d'un an, afin de le prêter, a écarté la proposition du club. Très peu utilisé par Claude Puel depuis un an et demi, l'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella a décidé de ne pas prolonger et d'aller au bout de son contrat... s'il ne trouve pas preneur d'ici là.