ASSE – INFO BUT Mercato : Un retour de Saliba est toujours à l'étude !

Les débuts de William Saliba à Arsenal sont décidément très difficiles. Dernière couleuvre à avaler pour l'international U20 : les Gunners ne l'ont pas inscrit sur la liste d’Arsenal pour l’Europa League, à l'instar de Mesut Özil, Sokratis et Gabriel Martinelli. Non convoqué par Mikel Arteta depuis le début de la saison, Saliba, qu'Arsenal n'avait pas libéré pour la finale de Coupe de France de l'ASSE contre le PSG (0-1) en juillet dernier, vit de plus en plus mal la situation, lui qui avait été acheté 29 M€ pour le club londonien il y a un peu plus d'un an avant d'être prêté la saison passée à son club formateur.

Une volonté partagée

Lundi, un nouveau prêt a capoté de justesse, pour des soucis administratifs, Arsenal ayant trop tardé à envoyer les documents, aux dires des dirigeants stéphanois. Mais selon nos informations, l'ASSE n'a pas renoncé à faire revenir William Saliba. Un nouveau prêt du joueur en janvier est déjà envisagé, si le défenseur n'avait toujours pas les faveurs de Mikel Arteta à Arsenal.. et s'il n'est pas prêté. Saliba et son agent ont fait savoir aux dirigeants stéphanois qu'ils partageaient leur volonté. Sollicité par deux clubs de Championship, Brentford, Watford et Norwich, Saliba hésite à donner son accord pour un prêt.