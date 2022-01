ASSE - INFO BUT ! Mercato : une nouvelle solution se dessine pour Ignacio Ramirez

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Alors que son départ pour le Nacional Montevideo était en bonne voie, Ignacio Ramirez est toujours à Saint-Etienne ce lundi. Mais l'ASSE a signifié au joueur qu'elle ne comptait plus sur lui, et ses agents tentent de finaliser son départ.

Il devrait rentrer au bercail

Egalement approché par Cruzeiro, Ramirez privilégie un retour en Uruguay. Et au Nacional, où évolue son frère. Mais un accord tarde à être trouvé avec son club, le Liverpool FC. Et l'issue la plus probable à ce jour consiste à ce que l'ASSE casse son prêt pour renvoyer Ramirez au Liverpool FC. Charge ensuite à ses agents de négocier son départ du club de Liverpool, pour le Nacional ou ailleurs. Malgré une cascade d'absents, Pascal Dupraz n'avait pas convoqué l'Uruguayen dans son groupe pour la réception de Lens (1-2), samedi.

