ASSE – INFO BUT ! Mercato : une offre XXL arrive pour Krasso !

Jean-Philippe Krasso a fini fort sa saison avec un superbe but pour ouvrir le score contre Valenciennes (2-0) vendredi et l'ovation du Chaudron à son remplacement. L'attaquant de l'ASSE s'est pleinement révélé cette saison avec 17 buts et 12 passes décisives.

Al Ahly lui propose un pont d'or

Meilleur passeur de L2, l'Ivoirien a sans doute disputé son dernier match sous le maillot vert. L'ASSE souhaite le conserver mais sa dernière proposition semble trop éloignée des offres reçues. Selon nos informations, Krasso est notamment ciblé par Al Ahly. Et le club égyptien, champion en tire et finaliste de la Ligue des champions africaine (ce week-end contre le Wydad Casablanca) est prêt à consentir de gros efforts pour l'attirer. Sa dernière proposition grimperait à 1,3 M€ par saison, avec un contrat de trois ans. A suivre...