ASSE - INFO BUT! Mercato : Yvann Maçon s'éloigne du Paris FC

Devenu international Espoirs quelques mois après son arrivée à l'ASSE, Yvann Maçon a beaucoup moins la cote depuis son opération des ligaments croisés. Après une saison délicate lors de la descente du club en L2, l'ancien joueur de Dunkerque avait été poussé vers la sortie cet hiver, malgré 3 buts inscrits en L2.

Le PFC a enrôlé Jules Gaudin (Guingamp)

Le Guadeloupéen a pris la direction du Paris FC en prêt, et il en avait profité pour régler ses comptes avec les Verts. « On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter l’ASSE. Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne », avait-il expliqué dans Le Parisien.

Difficile d'imaginer le joueur, sous contrat jusqu'en 2024, revenir chez les Verts après pareille sortie médiatique. Il y a pourtant des chances qu'il réintègre le groupe stéphanois, surtout que le Paris FC, qui vient d'enrôler Jules Gaudin, le piston gauche de Guingamp,un temps sur les tablettes vertes, n'envisagerait pas un transfert définitif.