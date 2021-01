ASSE – INFO BUT ! Mercato : Zamalek ne cède pas aux pressions de Romeyer pour Mohamed

Dans une interview au média égyptien Al Nar Ryada, Roland Romeyer a été très clair en évoquant son ultime proposition à Zamalek pour le transfert de Mostafa Mohamed à l'ASSE : « On ne voulait pas dépasser 3 M$, on est à 5 M$ plus les bonus. Tout ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Il nous faut une réponse sous 24 ou 48 heures, sionon on passe à autre chose (…) Si jamais il ne vient pas, on prendra un autre joueur et je donnerai des noms de personnes qui sont intervenues pour toucher de l'argent ».

Zamalek enquête mais campe sur sa position

Nous sommes en mesure de confirmer que le Zamalek prend très au sérieux les accusations de Roland Romeyer selon lesquelles certaines personnes chercheraient à toucher des commissions. Comme révélé par le média Al-Ain, une enquête interne a bien été ouverte pour savoir s'il y avait des manquements par rapport aux personnes nommées en privé par le président des Verts. Si cela se confirme, ces derniers seront sanctionnés.

Mais cela ne change pas le fond du problème. Alors que l'ultime offre de l'ASSE est de 3M$ à la signature, 2 M$ payés en février 2022 et 3 M$ en divers bonus (+20% sur la plus-value), le Zamalek campe sur sa position de réclamer 5 M$ en versement immédiat. De grosses réserves existent sur la situation économique du football français. Notamment avec la défection de Mediapro, l'absence de droits TV et les trésoreries des clubs durement éprouvées par la crise. Zamalek ne souhaite prendre aucun risque d'impayé.

Galatasaray, l'option B du club égyptien

Reste à savoir si le dossier peut encore évoluer positivement dans les 24-48h de l'ultimatum fixé par Roland Romeyer ou si l'ASSE va devoir se positionner sur ses pistes françaises, anglaises ou allemandes. Ancien joueur de l'OM et du Zamalek, Mido se veut optimiste sur la chaîne de télévison Al Nahr TV : « Ne vous inquiétez pas. Régler les petits détails dans un contrat prend plus de temps que de se mettre d’accord sur les grandes lignes. Le transfert de Mohamed Mostafa va se concrétiser ».

Nos sources en Egypte sont plus réservées, estimant aujourd'hui que si Saint-Etienne refusait de payer les 5 M$ cash, Zamalek accélèrera les discussions avec Galatasaray pour obtenir ce montant.