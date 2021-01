ASSE – INFO BUT ! Mercato : Zamalek veut finaliser Mohamed

Feuilleton Mostafa Mohamed, épisode 47. Et celui-là n'est pas du tout favorable à l'AS Saint-Etienne, qui a érigé l'attaquant égyptien en priorité offensive de son marché hivernal. Nous en étions resté au fait que le Zamalek refusait de négocier avec les Verts malgré les excuses du club après les propos polémiques de Roland Romeyer. Le vice-champion d'Afrique viendrait d'ailleurs de reprendre contact avec un autre courtisan.

Les négociations ont repris avec Galatasaray

Ce dimanche, les médias turcs annoncent que Galatasaray est à nouveau en pourparlers avec le Zamalek au sujet de Mohamed. Une information qu'un journaliste égyptien, proche du géant cairote, nous a confirmé. Le Cimbom avait proposé il y a quelques semaines un prêt avec option d'achat de 5 M€ du jeune attaquant. Offre repoussée à l'époque par le Zamalek, qui souhaitait ne négocier qu'avec l'ASSE, suivant la volonté de son joueur. Mais depuis, donc, les choses ont radicalement évolué.

Galatasaray et le Zamalek seraient proches d'un accord. Toutefois, le club turc suit en parallèle une autre piste, celle de l'attaquant danois Nicolai Jörgensen (30 ans, Feyenoord). Information confirmée par Voetbal International aux Pays-Bas. Cependant, les positions des deux clubs seraient encore éloignées puisque, selon Manu Lonjon, Galatasaray propose 1 M€ alors que le champion d'Europe 1970 en espère trois à quatre fois plus. Jörgensen et Mohamed évoluant au même poste, il se pourrait que ce sera au premier qui signera. L'ASSE doit donc croiser les doigts pour que le Feyenoord soit le plus prompt à lâcher son buteur. Sinon, la piste Mohamed sera définitivement à oublier et le feuilleton pourra prendre fin…