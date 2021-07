ASSE – INFO BUT ! : une destination bien improbable pour Denis Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'OM, l'Atalanta Bergame, Rennes, RC Lens, Everton, Lazio Rome... On ne compte plus les clubs soit disant intéressés par Denis Bouanga depuis l'été dernier et sa première saison à 12 buts avec l'ASSE. La semaine dernière, Mohamed Toubache-Ter a glissé trois noms de clubs qui suivraient le Gabonais, dans un Twitch réalisé avec Sainté Inside : Marseille, la Real Sociedad et Valence.

Pour l'heure, aucune offre n'est parvenue dans les bureaux de L'Etrat. Et il serait très étonnant que l'ASSE en reçoive une en provenance de Valence, et plus encore que Bouanga soit transféré à Valence. Parce que le club espagnol a de gros soucis financiers, qui ne lui permettent pas d'être vraiment actif sur ce Mercato. A l'image, en France, de... l'ASSE.