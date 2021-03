ASSE – INFO BUT ! : une grande lessive d'été se prépare chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Avec plus de 50 joueurs sous contrats professionnels, une masse salariale très importante et des finances dans le rouge, Claude Puel avait pour mission de dégraisser à son arrivée. Et dégraisser, le Castrais l'a fait. Depuis qu'il est là, on dénombre pas moins de 16 joueurs pros qui ont déjà quitté le club, sans compter les prêtés. C'est le cas des gardiens Théo Vermot, Stéphane Ruffier et Alexis Guendouz, des défenseurs Loïc Perrin, Léo Lacroix, Aboubacar Kouyaté et Wesley Fofana, des milieux Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Alexandre Valbon et Luis Sanchez, et des attaquants Robert Beric, Franck Honorat, Kleyveens Hérelle, Makhtar Gueye et Vagner Dias Gonçalves.

10 joueurs en fin de contrat en juin 2021...

Dans le même temps, seulement 5 nouveaux joueurs sont arrivés, sans compter les joueurs prêtés là encore : le gardien Boubacar Fall, le défenseur Yvann Maçon, les milieux Adil Aouchiche et Yvan Neyou, et l'attaquant Jean-Philippe Krasso, arrivé l'été dernier et prêté cet hiver au Mans. Mais cet été, l'ASSE pourrait bien dégraisser encore plus sec. Elle compte en effet 10 joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison : le gardien Etienne Green, les défenseurs Mathieu Debuchy, Sétigui Karamoko, Pape Cissé, Panagiotis Retsos et Lucas Llort, le milieu de terrain Kévin Monnet-Paquet et les attaquants Romain Hamouma, Anthony Modeste et Jérémie Porsan-Clémenté. Pour l'heure, aucun de ces 10 joueurs n'a reçu une proposition pour parapher un nouveau bail, hormis Romain Hamouma à l'automne dernier. Mais l'attaquant avait repoussé l'offre du club, une prolongation d'un an lié au nombre de matches disputés cette saison.

… et 21 en 2022 !

A l'instar de Mathieu Debuchy ou Kévin Monnet-Paquet, Hamouma n'est pas dupe : il sait que s'il faisait vraiment partie des plans de Puel pour le futur, le club serait revenu vers lui. Tout laisse donc à penser, aujourd'hui, que la reconstruction de l'ASSE se fera sans les joueurs en fin de contrat. Par ailleurs, de nombreux éléments n'ont plus qu'un an de contrat. Et parmi eux, seuls Arnaud Nordin et Aimen Moueffek se sont vus proposer une prolongation. Là aussi, le message paraît assez clair... Les joueurs pros en fin de contrat en juin 2022 sont les gardiens Jessy Moulin et Stefan Bajic, les défenseurs Miguel Trauco, Timothée Kolodziejczak, Alexandros Katranis, Mickaël Nadé, Marvin Tshibuabua, Rayan Souici et Alpha Sissoko, les milieux Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Bilal Benkhedim, Victor Petit et Maxence Rivera, et les attaquants Wahbi Khazri, Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Edmilson Correia et Tyrone Tormin. Seuls deux des 21 joueurs en fin de contrat en 2022 ont donc entre les mains une proposition de prolonger à l'heure actuelle, même si un nouveau bail serait à l'étude pour Stefan Bajic. Enfin, parmi les joueurs qui ont encore deux ans de contrat, soit jusqu'en juin 2023, certains ne font déjà plus partie des plans, à l'instar de Gabriel Silva et Sergi Palencia, voire de Jean-Philippe Krasso. Sans compter les jeunes Baptiste Gabard et Mathys Saban, passés pros ces derniers mois et vite redescendus en réserve.