Il n’y a pas que l’ASSE dans la vie de Jérémie Janot. Si la formation ligérienne est clairement son club de cœur, l’entraîneur des gardiens du Valenciennes FC aurait pu signer au RC Lens lorsqu’il a quitté les Verts en 2012. À cette époque, Janot subissait la concurrence d’un certain Stéphane Ruffier, arrivé comme une balle à l’ASSE avant de prendre le pouvoir.

Janot aurait pu signer à Lens en 2012

« Le rôle de doublure c’était pas pour moi. Ruffier était le numéro 1, il était plus jeune, plus fort. Il était meilleur c’est tout. Mais je voulais pas finir comme ça. Il y a un projet à Lens mais ça ne se fait pas. Au final je pars au Mans. Je me blesse à la cheville, je me fais une fracture. Une blessure horrible », a assuré l'homme de 45 ans dans un long entretien accordé au site Peuple Vert.

