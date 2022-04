ASSE : Krasso, Abi, Palencia... où en sont les 3 prêtés ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Krasso brille à Ajaccio

Auteur de quatre buts avec l'AC Ajaccio, où il est prêté, Jean-Philippe Krasso est revenu sur son arrivée en Corse dans L'Equipe, récemment. « Je ne pense pas avoir brûlé les étapes en quittant Epinal pour l'ASSE, a confié l'attaquant. Quand un club comme Saint-Étienne vous sollicite, franchement, vous n'hésitez pas. J'avais un coup à jouer. Je ne pense pas trop à l'après. J'ai une mission ici à l'Ajaccio, faire monter le club en Ligue 1. Il n'y a pas de revanche chez moi. Je m'accroche, je travaille, je me sens bien et je prends du plaisir dans cette équipe ».

Bonnevay : « A l'ASSE, c'était peut-être un peu trop tôt »

L'ancien adjoint de Claude Puel, Jacky Bonnevay, estime que la marche était sans doute un peu trop haute... « Ce n'était pas évident pour lui à Sainté. Avec le départ de joueurs expérimentés, l'équipe était jeune, pas du tout mature. A l'ASSE, c'était peut-être un peu trop tôt. Il est capable de fulgurances. C'est un garçon fin dans le jeu, intelligent, avec un bon toucher de balle. » A 24 ans, Krasso n'a inscrit qu'1 but en 22 matches de L1 avec les Verts, lui qui avait fait trembler les filets à cinq reprises avec Le Mans, en National, il y a un an. Il tentera d'aider Ajaccio à accéder à l'élite sur cette fin de saison, le club corse étant actuellement 2e de L2. Auteur de deux passes décisives à Nancy (2-0) il y a deux semaines et d'un doublé contre Pau le week-end dernier (2-1), il a été nommé parmi les trois meilleurs joueurs de L2 du mois de mars par l'UNFP.

Charles Abi toujours en galère à Guingamp

L'aventure avait bien débuté pour Charles Abi avec Guingamp, l'été dernier. Dès son premier match, l'ancien vainqueur de la Gambardella avait offert la victoire au club breton sur le terrain du Paris FC (1-0). Mais depuis, c'est la panne sèche ! Et l'attaquant n'en finit plus de chauffer le banc. Sa dernière titularisation date de la fin janvier, lors d'une défaite à Amiens (0-3). Blessé au début de l'hiver, le Clermontois, qui a fêté ses 22 ans ce lundi 12 avril, ne joue plus que les utilités au sein d'une formation enlisée dans le ventre mou de la L2. Auteur de 2 buts en Coupe de France face aux amateurs de Liffré (8-0), il n'a inscrit qu'1 but en 17 matches de L2. Victime d’un choc à la tête ayant nécessité un protocole commotion, il s'est blessé au psoas et est absent depuis fin mars. Pas de quoi redorer son blason, lui qui n'a inscrit que 4 buts en 51 matches avec l'ASSE. Trois ans après la victoire en Gambardella, dont il avait été l'un des grands artisans, les doutes sur sa capacité à s'imposer chez les pros ne sont toujours pas levés...

Palencia en difficulté avec Leganes

Prêté pour la deuxième saison consécutive à Leganes, en L2 espagnole, Sergi Palencia, qui fête ses 26 ans ce mercredi 23 mars, n'est pas vraiment à la noce. Son équipe avait échoué aux play offs d'accession en Liga il y a un an, sortie par le Rayo Vallecano. Mais cette saison, le club de la banlieue madrilène nage en eaux plus troubles. Longtemps dans la zone rouge, Leganes est remonté en milieu de tableau (13e). Palencia, lui a disputé 30 matches, dont 25 en tant que titulaire (1 passe décisive). Le plus souvent en tant que milieu droit. Dans le plus parfait anonymat. Comme Krasso et Abi, l'ancien bordelais est lié à l'ASSE jusqu'en juin 2023.

Laurent HESS

Rédacteur