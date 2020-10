ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Après Saliba, Fofana... C'est ça, la politique de formation des Verts ? »

« L'ASSE vient de transférer Wesley Fofana à Leicester pour 35 M€ + 5 M€ de bonus. Roland Romeyer avait pourtant promis au printemps, à la prolongation du joueur, que le club forézien conserverait ses meilleurs jeunes cet été. Une promesse en l'air. L'offre de Leicester était bien trop alléchante. Un an après les 30 M€ du transfert de William Saliba à Arsenal, le transfert de Fofana permettra de renflouer les caisses. Elles en ont grand besoin. Car si les dirigeants stéphanois se félicitent d'avoir présenté des comptes positifs à la DNCG pour la 10e année de rang, il leur a fallu pour cela souscrire deux emprunts bancaires ces deux dernières années. Pour rembourser, le duo Romeyer-Caiazzo s'en remet donc aux pépites du centre de formation.

Avec Saliba, Fofana, Honorat, Vagner, Cabella et Selnaes, l'ASSE a vendu pour près de 100 M€ en un an et demi

On notera qu'en un an et demi, avec les transferts de Saliba (30 M€), Fofana (35 + 5 M€), Honorat (5 M€), Vagner (3 M€), Cabella (12 M€) et Selnaes (10 M€), ce sont près de 100 M€ qui sont entrés dans les caisses de l'ASSE. On notera aussi que 16 mois après sa victoire en Coupe Gambardella, le club forézien a donc vendu les deux meilleurs éléments de cette promotion, Saliba et Fofana, à 18 et 19 ans, avant même qu'ils ne fassent une saison entière en équipe première. Plutôt que de reconstruire avec eux, autour d'eux. Claude Puel avait pourtant regretté à plusieurs reprises de ne pas pouvoir travailler plus longtemps avec Saliba. Il s'opposait au départ de Fofana. Mais le défenseur a gagné son bras de fer, enclenché par cette interview, dans L'Equipe, où il expliquait son envie de jouer en Angleterre et cette nécessité pour lui de mettre sa famille à l'abri, alors qu'il gagnait déjà 75 000 € par mois chez les Verts...Tout manager général qu'il est, tout Puel qu'il, le Castrais aura donc fini par plier et on ne peut s'empêcher de penser que son projet en prend un sacré coup.

Saliba, Fofana, Zouma, Saint-Maximin et Pierre-Gabriel, tous transférés avant leurs 20 ans !

Même si le Grec Panagiotis Retsos arrive en prêt de Leverkusen, son meilleur défenseur est parti à quelques jours de la fin du Mercato, sans booster pour autant l'enveloppe du recrutement. Tel est le présent d'un club qui vient, entre autres flops, de laisser partir Loïs Diony, son plus gros transfert historique, pour 0 € à Angers. D'un club qui n'a ajouté qu'une Coupe de la Ligue à son palmarès depuis 40 ans, qui n'a toujours pas vu la Ligue des champions depuis sa création, et dont on se demande comment il pourrait jouer à nouveau les premiers rôles puisqu'il ne cesse de vendre ses meilleurs éléments. Et ce de plus en plus tôt. Avant Saliba et Fofana, ces cinq dernières années, Kurt Zouma, Allan Saint-Maximin et Ronaël Pierre-Gabriel avaient eux aussi été transférés avant d'avoir 20 ans.»